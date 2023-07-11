Дума приняла проект о создании федерального резерва авиации для охраны лесов от пожаров

При лесопожарном зонировании будут выделяться зоны контроля лесных пожаров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект о создании федерального резерва сил и средств для авиационных работ по охране лесов от пожаров.

Документ внес в Думу кабмин в январе 2023 года, в первом чтении проект был принят в феврале. Лесной кодекс РФ предлагается дополнить статьей о мерах экстренного реагирования для охраны лесов от пожаров. В целях осуществления таких мер законопроектом предлагается создать федеральный резерв сил и средств для авиационных работ по охране лесов от пожаров.

Решения о применении сил и средств резерва, а также критерии их применения принимает Рослесхоз. Он также установит порядок осуществления мер экстренного реагирования, в том числе нормы применения техники, оборудования и противопожарного снаряжения, которые будут необходимы для охраны лесов от пожаров.

При лесопожарном зонировании будут выделяться зоны контроля лесных пожаров. Под ними предлагается понимать территории, на которых тушение лесных пожаров будет осуществляться с учетом особенностей, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Нормативы и критерии выделения таких зон установит Рослесхоз.

Также авторы предложили дополнить Лесной кодекс нормой о мерах экстренного реагирования. Рослесхоз наделяется полномочиями по установлению критериев применения федерального резерва экстренного реагирования. Тушение лесных пожаров будет реализовано по согласованию Рослесхоза с главой региона, в котором горит лес.