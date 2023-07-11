МИД РФ заявил о необходимости отправить на Украину миссии для оценки притеснений церкви

Посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович отметил, что текущая задача России - всячески мобилизовывать мировую общественность

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Международные организации должны направить на Украину свои миссии, чтобы зафиксировать преступления Киева в отношении православия. Об этом заявил во вторник специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

"Мы ожидаем, что они [международные организации] займут более наступательную, более действенную позицию в отношении того, что происходит вокруг православия на Украине, - указал он на пресс-конференции, посвященной ситуации в Киево-Печерской лавре. - Необходимо организовать какие-то миссии по линии международных организаций, миссии наблюдения, миссии контроля для того, чтобы на месте они могли убедиться, насколько далеко зашла эта ситуация, насколько страдают истинные православные люди на Украине, защищая свою церковь".

Аскальдович отметил, что текущая задача России - всячески мобилизовывать мировую общественность, призывая ее к тому, чтобы помощь православию и канонической Украинской православной церкви была более эффективной. Дипломат подчеркнул, что все мировое сообщество должно содействовать принятию конкретных мер по поддержке верующих на Украине.

"Я думаю, по линии тех организаций, - прежде всего, конечно, ОБСЕ и Совета Европы, поскольку они следят за соблюдением прав человека в мире, - это очень хороший повод побывать на Украине, организовать несколько миссий, проверить, как там соблюдаются права человека, в плане соблюдения религиозных свобод, право на свободу вероисповедания. Это их задача, это они должны делать", - указал Аскальдович.

Он добавил, что в последнее время эти организации стали делать заявления, "что они осуждают, что они против того, что творится на Украине". "Но это, понимаете, как бы вскользь говорится. Из Москвы видно, что это происходит как бы поневоле, то есть это не искреннее стремление разобраться в ситуации. Это стремление от этого как бы отбояриться, а ситуация пусть развивается, как развивается", - заключил дипломат.