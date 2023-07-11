В РПЦ заявили, что верующие УПЦ продолжают проводить службы даже в поле и палатках

По словам протоиерея Игоря Якимчука, часть захваченных зданий Киево-Печерской лавры не используются по прямому назначению

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Верующие Украинской православной церкви (УПЦ), которые лишились храмов в результате захвата, продолжают проводить богослужения - даже в домах и в поле, при этом раскольники свои обряды не проводят в захваченных церквях. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

"Те люди, которые штурмовали храмы Украинской православной церкви, они являются не церковными людьми. <...> Поэтому там на этих храмах просто висят замки. А общины, которые раньше пользовались этими храмами, наши православные общины Украинской православной церкви, они собираются по домам, иногда просто в поле, иногда палатки делают, иногда в гаражах и совершают там богослужения. То есть это приходы никуда не деваются, люди никуда не деваются, и это главная проблема для украинских властей", - сказал он на пресс-конференции, посвященной ситуации в Киево-Печерской лавре.

По его словам, часть зданий Киево-Печерской лавры, которые были ранее захвачены украинскими властями, также сейчас не используются по прямому назначению. Якимчук напомнил, что УПЦ - это крупнейшая религиозная конфессия на Украине, которая имеет порядка 13 тыс. приходов. "Даже если удалось бы захватить все эти храмы, то это не говорит о том, что удастся переубедить людей, лишить их веры", - добавил он.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе также отметил, что захват Киево-Печерской лавры и массовые антицерковные гонения происходят при полном молчании мирового правозащитного сообщества.

"Мы видели в нескольких второстепенных докладах упоминания, что может быть действия украинских властей носит дискриминационный характер, но все эти намеки, конечно, никоим образом положения дел не изменили. Украинские чиновники, занимающиеся религиозной политикой, полностью чувствуя свою безнаказанность, пользуются карт-бланшем и продолжают под вымышленными предлогами уничтожение УПЦ", - сказал Кипшидзе.