11 июля, 13:53
Военная операция на Украине

Москалькова и фонд "Защитники Отечества" договорились о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что получает большое количество обращений от жен, матерей бойцов СВО, видит, что только усилий аппарата омбудсмена недостаточно

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram-канале

"Подписали с председателем фонда Анной Евгеньевной Цивилевой соглашение о сотрудничестве. Планируем объединить усилия в оказании социальной, правовой и информационной помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов", - написала Москалькова.

Она сообщила, что получает большое количество обращений от жен, матерей бойцов СВО, видит, что только усилий аппарата омбудсмена недостаточно. "Создание такого мощного всероссийского центра, куда человек может прийти, получить помощь и поддержку в области образования, трудоустройства, медицинской и социальной реабилитации, дает основание начать новый этап в общем благородном деле", - сказала омбудсмен.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, семьям погибших военнослужащих. 

Теги:
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаВоенная операция на Украине
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