В Петербурге после реабилитации в Ладожское озеро вернули четырех краснокнижных нерп

Животные были найдены весной в истощенном состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Четыре редкие нерпы вернулись в Ладожское озеро в рамках финального выпускного этого сезона, детеныши были найдены весной в истощенном состоянии, но после реабилитации в Петербурге окрепли, набрали вес и теперь смогут выжить в естественной среде обитания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"11 июля Фонд друзей балтийской нерпы и "Водоканал Санкт-Петербурга" провели совместный финальный "выпускной" в сезоне 2023 года - четыре краснокнижные ладожские нерпы вернулись в родную Ладогу", - говорится в сообщении.

По словам основателей Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской, нерпята были найдены в тяжелом состоянии. С середины апреля животные проходили курс лечения в специализированном Центре реабилитации морских млекопитающих на территории Водоканала. У малышей диагностировали сильное истощение, обезвоживание и заражение паразитами. Будучи в "подростковом" возрасте, они не смогли приспособиться к жизни в дикой природе и нуждались в квалифицированной помощи. Теперь вес каждой нерпы составляет от 15 до 18 кг и является оптимальным для жизни в озере и охоты.

"Они прошли курс лечения, окрепли, чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни. Наша главная цель - сохранить их дикими, не дать сильно привыкнуть к человеку. Это гарантия того, что они смогут сами себя прокормить", - добавил Алексеев.

На волю отправились самка ладожской нерпы по имени Бурная, нерпята Кирик, Невский, Коккорев. Помимо оказания ветеринарной помощи погибающим детенышам ластоногих, специалисты Фонда проводят обширную научно-исследовательскую и образовательную работу, направленную на сохранение морских животных в их естественной среде обитания.

О фонде

"Фонд друзей балтийской нерпы" был зарегистрирован в Петербурге в 2014 году. В прошлом году ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провел масштабный ремонт в центре реабилитации, работающем на базе очистных сооружений предприятия, который позволил сделать заботу о животных еще удобнее.

Ресурсы центра позволяют проводить реабилитацию одновременно 30 животных. С 2014 года были спасены и возвращены в дикую природу более 150 нерп и тюленей.

Детенышам, которые попадают в центр, дают имена, обычно в зависимости от места, где животные были найдены. Наиболее известными стали Крошик и Шлиссик, которые так и не вернулись в дикую природу, а остались жить в центре.