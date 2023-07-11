Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз

У бывшего премьер-министра Великобритании родился сын

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Бывший глава правительства Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом. О рождении сына сообщила во вторник жена экс-премьера Кэрри Джонсон.

"Добро пожаловать в этот мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, рожденный 5 июля в 09:15 (11:15 мск - прим. ТАСС)", - написала она в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Попробуйте угадать, какое из этих имен выбрал мой муж", - добавила она, намекая на любовь Джонсона к античной литературе и истории.

У 59-летнего экс-премьера и его 35-летней жены уже есть двое детей - трехлетний Уилфред и двухлетняя Роуми. В 1993-2018 годы Джонсон был женат на Марине Уилер - известном специалисте в сфере юриспруденции и правозащиты. В этом браке у Джонсона родилось четверо детей: дочери Лара и Кассия, сыновья Майло и Теодор. В 2009 году, когда политик был мэром Лондона, у него также появилась внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Сам Джонсон долгое время уходил от вопросов о том, сколько у него детей, но в 2021 году подтвердил в интервью, что действительно имеет внебрачного ребенка. Задолго до этого отец политика Стэнли Джонсон говорил о том, что дочь Макинтайр Стефани приходится ему внучкой.