В интернате Петербурга, где погибли постояльцы, не нашли нарушений

В учреждении провели более 16 проверок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Комитет по социальной политике Петербурга при проведении проверок не выявил нарушений в работе психоневрологического интерната №10. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комитета Александр Любимов.

"Более 16 проверок прошло всевозможных, осталось только уголовное дело, которое расследуется следственным комитетом. У нас все проверки показали, что не совпадает произошедшее с деятельностью учреждения", - сказал он.

Как отметил Любимов, все шесть человек имели множественные умственные и физические нарушения, они прожили в ПНИ №10 от трех до пяти лет, что является большим сроком. "Это большая боль для нас, каждого человека мы тянем до самого последнего дня. Были ли нарушения, следствие разберется, но пока я не вижу там ничего такого", - заключил он.

Ранее управление СК России по городу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после выявленных фактов гибели шести постояльцев психоневрологического интерната №10.