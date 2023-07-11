Госдума одобрила создание в госреестре раздела с памятниками Великой Отечественной войны

Авторы инициативы полагают, что это решит проблему государственного учета таких памятников

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект о создании в реестре объектов культурного наследия народов РФ отдельного раздела с информацией об объектах, увековечивающих память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

"Для решения проблемы государственного учета указанных памятников истории и культуры проектом федерального закона предложено дополнить статью 20 федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" положением об обязательности выделения в реестре отдельного раздела с информацией об отнесении включенных в реестр объектов к объектам культурного наследия, увековечивающим память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом "планируется получить точную и объективную информацию о количестве таких памятников истории и культуры", подчеркивают авторы.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в апреле 2023 года группой депутатов Госдумы. В пояснительной записке говорится, что объекты, увековечивающие память о событиях и героях Великой Отечественной войны, включены в единый госреестр, но он не содержит критерия, который позволяет идентифицировать их. Это "затрудняет понимание точного количества таких объектов культурного наследия и, соответственно, проведение планомерной работы органов власти по обеспечению их сохранности", отметили авторы.

Они подчеркивают, что мемориалы и обелиски, которые в первую очередь нуждаются в поддерживающем ремонте, часто находятся в сельской местности, поэтому целесообразно ввести упрощенный порядок проведения на них ремонтных работ. Документом предложено отнести к полномочиям федерального органа охраны объектов культурного наследия (в настоящее время - Министерство культуры РФ) утверждение перечня и особого порядка проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.