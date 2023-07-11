Мошенничества составили треть от всех видов преступлений в Москве за полгода

За полгода в столице зарегистрировано 24 345 мошенничеств, почти на 5 тыс. больше, чем годом ранее

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мошенничества составляют более трети всех преступлений, регистрируемых в столице, и их число продолжает расти. Об этом говорится в статистических данных о преступности в Москве за первое полугодие, обнародованных столичной прокуратурой.

За январь-июнь в Москве зарегистрировано 67 689 преступлений - на пять процентов меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Согласно данным столичной прокуратуры, снижение числа преступлений произошло в 7 из 11 административных округов города, в остальных четырех прирост незначительный - от 0,3% до 1,9%.

В столице совершено 566 грабежей (сокращение на 34,2%), 78 хулиганств (сокращение на 39,5%), 142 разбойных нападений (снижение на 24,1%), 22 171 кража (снижение на 25,4%), в том числе из квартир - 137 (сокращение на 16%), 204 - из автомобилей (снижение на 29,9%). Кроме того, совершено 139 угонов транспортных средств (снижение на 18,7%), 189 вымогательств (меньше на 19,2%), зафиксировано 4 978 краж с банковских счетов (сокращение на 15,2%).

При этом число мошенничеств обогнало кражи, которые ранее были самым распространенным видом преступлений, и продемонстрировало наибольший рост. Согласно обнародованной статистике, за полгода в Москве зарегистрировано 24 345 мошенничеств - на 24,1% или почти на 5 тысяч больше, чем годом ранее.

Число преступлений в общественных местах сократилось на 23%, в том числе на улицах на 22,8%. На 10,8% стало меньше нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) - 281 преступление, в том числе со смертельным исходом - 60 (снижение на 22%).