Омбудсмены РФ и Казахстана обсудили работу в рамках Комиссии по правам человека СНГ

Татьяна Москалькова пригласила Артура Ластаева принять участие в предстоящих международной конференции омбудсменов и Евразийском альянсе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Казахстана Артур Ластаев обсудили во вторник сотрудничество в рамках Комиссии по правам человека СНГ. Об этом сообщается в Telegram-канале российского омбудсмена.

"Сегодня прошла важная встреча с омбудсменом Казахстана Артуром Ермековичем Ластаевым. Уделили внимание сотрудничеству в рамках Комиссии по правам человека СНГ и Совета уполномоченных по правам человека государств - участников СНГ. Пригласила господина Ластаева принять участие в предстоящих международной конференции омбудсменов и Евразийском альянсе омбудсменов", - написала Москалькова.

Кроме того, омбудсмены обменялись опытом подачи административных исков, внедрения темы прав человека в образовательные стандарты, деятельности общественных наблюдательных комиссий и национального превентивного механизма.

10 июля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола по изменению конвенции СНГ о правах и основных свободах человека. Протокол о внесении изменений в конвенцию был подписан президентами Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и России 14 октября 2022 года в Астане. Документом предусматривается исключение из конвенции статьи, в соответствии с которой положение о Комиссии по правам человека СНГ является неотъемлемой частью этой конвенции. Кроме того, протоколом исключается ссылка на это положение. Как поясняется в сопроводительных документах к закону, это вызвано подготовкой новой редакции положения в соответствии с решением Совета глав государств СНГ от 14 октября 2022 года.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Панкин отмечал, что важность протокола заключается в том, что документом "фактически реанимируется та самая Комиссия по правам человека, которая не смогла заработать с 1995 года в силу разных политических моментов". Он также выражал надежду на то, что после внесения соответствующих изменений комиссия сможет приступить к работе, начнется подготовка национальных докладов по правам человека.