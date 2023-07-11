11 июля, 18:38

В крупных городах новых регионов РФ пообещали очистить русла рек от мусора в 2023 году

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что речь идет о Донецке, Луганске, Мелитополе и Бердянске

БАРНАУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Несколько крупных рек в районах больших городов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей очистят от мусора к концу 2023 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

"Речь идет об участках русел рек в крупнейших населенных пунктах этих территорий - это Донецк, Луганск, Мелитополь и Бердянск. Это речки Ольховая, Луганка, Кальмиус, Молочная, если мне память не изменяет. Это участки намечены именно в границах населенных пунктов. Там сейчас речь идет об элементарной уборке, потому что они замусорены, захламлены и бытовым мусором, и деревьями, и так далее. Это план неотложных, первоочередных мероприятий на этот год. Все эти работы будут завершены в декабре", - сказал Кириллов.

По его словам, работы в ЛНР уже начались - там развертывается техника, приехали люди. В остальных новых регионах работы начнутся с 1 августа.

По данным Минприроды РФ, объем сбрасываемых в водоемы загрязненных сточных вод на территории новых регионов страны высокий - 49% от общего объема сточных вод, который составил 211,7 млн куб. м. При этом степень очистки остальных сточных вод также оставляет желать лучшего. 

Теги:
РоссияКириллов, Дмитрий Михайлович
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