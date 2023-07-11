Под Псковом захоронили останки 55 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Церемония перезахоронения состоялась на территории Пушкиногорского района

ПСКОВ, 11 июля. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков 55 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась на территории Пушкиногорского района Псковской области. Останки красноармейцев были обнаружены поисковиками в ходе экспедиций, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

"Накануне Дня освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков <...> на воинском мемориале Чертова Гора, на территории самого массового захоронения, прошел митинг и церемониал перезахоронения 55 воинов, павших при освобождении нашего района в годы Великой Отечественной войны", - написала Филиппова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Она также отметила, что останки павших были обнаружены членами поисковых отрядов под руководством Павла Григорьева, Юрия Трофимова и Михаила Гузнякова в период с 2019 по июнь 2023 года. "Сегодня со всеми почестями и духовными молитвами были преданы родной земле. Заупокойную панихиду отслужил насельник Свято-Успенского Святогорского монастыря иеромонах Савва. [Состоялось] возложение цветов и венков", - добавила глава района.

Пушкиногорский район был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 12 июля 1941 года по 12 июля 1944 года. За время оккупации были разрушены и сожжены Святогорский монастырь, усадьбы Пушкинского заповедника, два льнозавода, маслозавод, шесть электростанций, практически все начальные и семилетние школы, клубы, библиотеки, медицинские пункты, тысячи домов. Свыше трех тысяч гектаров земли было заминировано.

12 июля 1944 года части 53 гвардейской и 321 стрелковой дивизий 3-го Прибалтийского фронта освободили Пушкиногорский район от немецко-фашистских захватчиков. При освобождении района на полях сражений погибли более 10 тыс. воинов, партизан и подпольщиков.