В половине жилых домов Москвы возобновили горячее водоснабжение после проверки сетей

Плановые отключения горячей воды в городе начались 15 мая

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Горячее водоснабжение возобновили после гидравлических испытаний в половине жилых домов столицы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"Специалисты КГХ проводят масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания - отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать", - пояснил заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба.

Он уточнил, что сотрудники ПАО "МОЭК" уже провели проверку сетей в почти 32 тыс. зданий, в числе которых свыше 17,2 тыс. жилых домов, в них возобновлено горячее водоснабжение, которое отключалось на время проведения гидравлических испытаний. Плановые отключения горячей воды в Москве начались 15 мая.

"Максимальный срок в столице - до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Работы завершим в установленный срок - до 1 сентября", - заключили в пресс-службе КГХ.