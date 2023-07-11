Роскомнадзор проверяет информацию об утечке данных с сайта конкурса "Большая перемена"

В профильных Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что в свободный доступ попали файлы, содержащие более 5 млн записей о пользователях этого ресурса

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор проводит проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных с сайта всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в профильных Telegram-каналах появилась информация о том, что в свободный доступ были выложены файлы, содержащие более 5 млн записей о пользователях сайта.

"Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных из базы всероссийского конкурса "Большая перемена", - говорится в сообщении.

"Большая перемена" - конкурс для учеников школ, студентов колледжей и техникумов, а также для педагогов-наставников. Он является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.