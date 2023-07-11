Правительство расширило перечень вузов, которые могут принимать иностранцев

В обновленный перечень вошли Казанский федеральный университет, Астраханский государственный медицинский университет и другие

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень образовательных организаций, которые могут принимать на программы обучения иностранных граждан. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

В обновленный перечень вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), Астраханский государственный медицинский университет (АГМУ), Волгоградская консерватория (институт) им. П.А. Серебрякова, Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Российский новый университет (РосНОУ).

В документе отмечается, что в перечень входят вузы, "по ходатайству которых осуществляется приглашение на въезд в Российскую Федерацию, а также продление срока временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях прохождения обучения по образовательным программам, реализуемым указанными образовательными организациями".