В России создали первый экологический фонд целевого капитала для заповедников

Глава благотворительного просветительского фонда "Заповедное посольство" Наталья Данилина заявила, что в будущем с помощью дохода от целевого капитала будут поддержаны новые проекты в заповедниках и нацпарках

ЯСНАЯ ПОЛЯНА /Тульская область/, 11 июля. /ТАСС/. Первый экологический фонд целевого капитала для нужд заповедников и национальных парков основан в России. Об этом заявила ТАСС во вторник глава благотворительного просветительского фонда "Заповедное посольство" Наталья Данилина.

"Это взнос в первый экологический фонд целевого капитала, который создал фонд "Заповедное посольство" при поддержке Фонда Потанина. Мы его назвали "Первый Заповедный" - рассчитываем, что будут и следующие. Деньги будут переданы в управление, а проценты будут использоваться для проектов на особо охраняемых природных территориях. 10 млн [рублей] - это немало, мы еще добавили заработанные 3 млн [рублей], так что у нас первые 13 млн [рублей]. Это только начало", - сказала Данилина.

По ее словам, в будущем с помощью дохода от целевого капитала будут поддержаны новые, необычные проекты в заповедниках и нацпарках, на которые не выделяется госфинансирование. В том числе будет развиваться направление по общественной поддержке заповедной системы. Также фонд станет примером для создания фондов целевого капитала в отдельных заповедниках.

Сертификат на 10 млн рублей для пополнения целевого капитала фонда "Заповедное посольство" во вторник в усадьбе "Ясная Поляна" вручила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

"Мы последовательно поддерживаем развитие института целевых капиталов в некоммерческом секторе: на наш взгляд, эндаумент - один из наиболее эффективных инструментов финансовой устойчивости некоммерческих организаций. Чтобы организации могли разобраться, как он работает, совместно со Школой управления "Сколково" мы запустили программу обучения. Коллеги из "Заповедного посольства" успешно прошли обучение и уже смогли на практике использовать полученные знания, создав эндаумент. Надеемся, целевой капитал поможет им достичь поставленных целей", - отметила Орачева.