В Басманном районе Москвы построят офисно-деловой центр в железнодорожной тематике

Общая площадь здания составит 11,59 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Офисно-деловой центр с подземным паркингом планируется возвести на территории части реорганизуемой производственной зоны в Басманном районе Москвы. Об этом сообщил во вторник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В семиэтажном здании общей площадью 11,59 тыс. кв. м планируется разместить офисы. На первом этаже разместится лобби с зоной ожидания и баром, выше офисные помещения с переговорными, лаунж-зонами и мини-кухнями", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

Глава Стройкомплекса отметил, что в здании также оборудуют двухуровневую подземную парковку на 75 машино-мест.

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, форма нового здания, материалы и благоустройство территории связаны с железнодорожной эстетикой. Плавные формы углов и верхней части здания повторяют формы вагонов, отделка фасада панелями из титан-цинка светло-серого цвета "поддерживает" этот образ.

"Все фасады, кроме северного, запроектированы с витражным остеклением, а северный фасад раскрывается к железной дороге стеной из светопрозрачных конструкций", - добавил он.

Объект планируется построить по адресу: Переведеновский переулок, вл. 13, стр. 11, 12. Проект будет реализован за счет бюджетных источников, заключили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.