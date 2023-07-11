"Инград" передаст городу школу и детский сад в Новой Москве

Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Девелопер "Инград" заключил с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы школы на 350 мест и детского сада на 180 мест в Новой Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комитета.

Объекты будут построены по адресу: поселение Московский, деревня Румянцево (Новомосковский административный округ).

"По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города школы на 350 мест и детского сада на 180 мест. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на 2027 год", - уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что договор подписан с ООО "СЗ Румянцево град" (входит в компанию "Инград"), которое планирует осуществить строительство жилого комплекса в районе деревни Румянцево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к сентябрю этого года завершится строительство семи школ и пяти детских садов, которые суммарно дадут новым округам почти 5 тыс. мест.