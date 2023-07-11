Инвестора общественного центра в районе Отрадное определят на открытом конкурсе

Под строительство объекта ранее предоставили участок площадью свыше 1 га

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Инвестора строительства многофункционального общественного центра в составе ТПУ "Окружная" на северо-востоке Москвы определят на открытом конкурсе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Инвестора строительства многофункционального общественного центра в составе ТПУ "Окружная" определит открытый конкурс. Для этого город утвердил стартовые условия конкурса на право заключения договора купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО "ТПУ "Коммунарка", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в центре смогут разместиться объекты образования, культурно-досуговой деятельности, поликлиника, офисы, магазины, банки, объекты общепита, физкультурно-оздоровительный комплекс, паркинг. Суммарная поэтажная площадь центра составит более 32 тыс. кв. м.

Пятова добавила, что ранее под строительство объекта был предоставлен участок площадью более 1 га. Он расположен в районе Отрадное по адресу: пересечение Сигнального проезда и проектируемого проезда №1566, вл. 3 (Северо-Восточный административный округ).

"Многофункциональный центр должен стать важным инфраструктурным объектом как с точки зрения обеспечения жителей всеми необходимыми услугами, так и с точки зрения создания новых рабочих мест", - заключила глава Москомстройинвеста.