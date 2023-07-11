Пушилин поручил завершить обследование домов после масштабного обстрела Макеевки к 13 июля

Дорожную карту восстановления города планируют составить к 21 июля

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил завершить обследование домов в Макеевке, пострадавших из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 4 июля, к концу недели, а также определить к этому сроку стоимость выполнения работ.

"Поручение Министерству строительства и ЖКХ ДНР совместно с администрацией города Макеевки, Министерством здравоохранения ДНР и Министерством образования и науки ДНР: актуализировать полный перечень объектов, поврежденных в результате обстрелов 4 июля. В перечень объектов указать объемы, необходимые для восстановительных работ. Срок до 13 июля", - сказал Пушилин во время посещения Макеевки во вторник.

Он добавил, что до 21 июля с регионами-шефами и ППК "Единый заказчик в сфере строительства", которые окажут помощь в восстановлении, необходимо разработать уже дорожную карту по проведению ремонта.

По его словам, первоочередная задача - восстановить тепловой контур пострадавших домов перед холодами. Для этого, в том числе, планируют принять необходимые нормативно-правовые акты, позволяющие проводить работы в помещениях, собственники которых покинули город. Для жителей организуют горячую линию, где они смогут получить ответы на вопросы по ремонту жилья.

Также Пушилин встретился с жителями города, пострадавших домов. Он сообщил им, что для масштабных работ по восстановлению города после обстрела направят строителей из других населенных пунктов, в частности, Мариуполя. Во время беседы жители сообщили, что торговые сети и отдельные предприниматели подняли цены на стройматериалы, в частности, установка одного окна подорожала в 1,5 раза - до 220 тыс. рублей. Пушилин отметил, что власти региона проведут мониторинг цен и урегулируют их, если факты подтвердятся.

Макеевка 4 июля вечером подверглась массированному обстрелу со стороны украинской армии. Все удары были нанесены, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. Погиб 1 человек, травмы получили 68 мирных жителей, в том числе 3 ребенка. Изначально сообщалось о повреждении 40 домов, позднее их число выросло почти до 280. Также повреждения получили школы, детсады, учреждения спорта, объекты социальной сферы, пожарные части и медучреждения.