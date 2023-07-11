В составе ЖК "Барклая 6" в Москве построят учебный комплекс на 350 мест

Общая площадь объекта составит свыше 9 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство частного учебного корпуса в составе жилого комплекса "Барклая 6" на западе Москвы. Он будет состоять из блока начальных классов на 225 учащихся и детского сада на 125 мест, сообщили во вторник в пресс-службе контрольного ведомства.

Объект социальной инфраструктуры возведут в районе Филевский парк по адресу: ул. Барклая, вл. 6 и 6Т.

"Мосгосстройнадзор оформил всю необходимую разрешительную документацию для начала работ на стройплощадке. Проект предполагает возведение здания Т-образной формы переменной этажности от одного до трех этажей общей площадью более 9 тыс. кв. м. Новый соцобъект обеспечит условия для реализации основных программ начального и дошкольного образования на территории нового жилого квартала", - сказал председатель комитета Игорь Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, девелопером проекта "Барклая 6" является "ПИК". Садик сможет вместить пять групп по 25 детей в возрасте от трех до семи лет. "Обеспечивается непрерывность образования: сразу после обучения в садике дети могут перейти в блок начальных классов, что удобно и родителям, и малышам. После строительства и ввода в эксплуатацию учебного комплекса его планируется передать частному оператору", - отметила Пятова.

Так, в блоке начальных классов появятся учебные и специализированные кабинеты, игровые комнаты групп продленного дня, помещения для индивидуальных занятий с психологом и логопедом, информационный центр с зоной медиатеки. Проведение торжественных мероприятий и собраний запланировано в зрительном зале на 150 мест с эстрадой и техническим центром. Физкультурно-оздоровительная работа будет проводиться в спортивном зале размером 12 м на 24 м, при нем будут раздевалки с душевыми.

Групповые ячейки детсада выполнят отдельными блоками, в состав каждой войдут раздевалка, игровая, спальня, буфет и санузел. Стандартная часть общеразвивающих помещений включает музыкальный и физкультурный залы, универсальную кружковую, кабинет логопеда и психолога. Питание учащихся и воспитанников организуют в столовой с пищеблоком и обеденным залом на 125 мест. Следить за здоровьем детей и оказывать необходимую медицинскую помощь будут в процедурном и прививочном кабинетах.

Благоустройство и контроль качества

"На прилегающей территории обустроят проезды и пешеходные зоны, оборудуют групповые площадки с теневыми навесами и зоны для спортивных занятий, установят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение с высадкой деревьев и кустарников, укладкой газонов. При отделке внешних стен здания используют сочетание из облицовки бетонной модульной плитки на подсистеме и фасадной теплоизоляционной композиционной системы. Оконные проемы, заполненные двухкамерными стеклопакетами, расположат с определенным ритмом, а спортивный зал акцентно выделят витражом, выполненным на высоту двух этажей", - добавили в Мосгосстройнадзоре.

По словам Войстратенко, после того как застройщик направил в комитет извещение о начале строительно-монтажных работ, инспекторы составили индивидуальную программу проверок.

"На протяжении всех этапов строительства учебного корпуса на улице Барклая будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия, в том числе с участием специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Эксперты выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации", - заверил он.

Пятова резюмировала, что жилой комплекс строится на территории бывшей промзоны. Разрешение на строительство жилых корпусов "Барклая 6" выдано в июне 2021 года, а первые ключи застройщик планирует выдать уже весной 2024 года. Всего в составе проекта строятся восемь жилых домов.

"Внутри квартала появится приватный парк для жителей с детскими площадками. На первых этажах откроются полезные сервисы, магазины и кафе", - заключила председатель Москомстройинвеста.