Глава Крыма сообщил о росте пассажиропотока с новыми регионами в 1,6 раза за полгода

По данным Сергея Аксенова, автобусы курсируют из Симферополя, Ялты и Джанкоя в Мелитополь, Бердянск, Геническ и Скадовск

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Более 21 тыс. человек за первое полугодие 2023 года воспользовались автобусными перевозками между Республикой Крым и новыми регионами России - Запорожской и Херсонской областями. Это в 1,6 раза больше, чем во втором полугодии 2022 года, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Развитие регулярного пассажирского сообщения между Крымом и новыми регионами России - одна из важнейших задач. Чуть больше года назад, 1 июля 2022 года, было открыто автобусное сообщение между Республикой Крым, Херсонской и Запорожской областями. За год перевезено более 33 тыс. пассажиров. Есть существенный рост пассажиропотока: более 12,5 тыс. пассажиров во втором полугодии 2022 года и более 21 тыс. в первом полугодии 2023 года", - написал он.

Аксенов уточнил, что автобусы курсируют из Симферополя, Ялты и Джанкоя в Мелитополь, Бердянск, Геническ, Скадовск.

"Наши регионы исторически соединяет огромное количество связей - экономических, культурных, человеческих. Со времен Российской империи Крым, Херсонщина, Запорожская область фактически представляли собой единый хозяйственный комплекс. Сейчас разрушенные связи восстанавливаются. Поэтому не сомневаюсь, что пассажиропоток будет расти и дальше, а сотрудничество наших регионов - укрепляться и расширяться", - добавил глава республики.