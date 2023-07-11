11 июля, 17:41

Площадь строящейся школы на западе Москвы увеличат более чем на 2,1 тыс. кв. м

Учреждение будет рассчитано на 775 учащихся

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Суммарная площадь здания строящейся школы в ЖК "Матвеевский парк" на Очаковском шоссе будет увеличена 2 145 кв. м. Об этом сообщила во вторник председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

ЖК "Матвеевский парк" расположен по адресу: Очаковское ш., вл. 3, 5а.

"После увеличения общая суммарная поэтажная площадь школы составит более 20 тыс. кв. м. При этом вместимость образовательного учреждения не изменится - оно будет рассчитано на 775 учащихся", - уточнила Пятова, чьи слова приводит пресс-служба.

Председатель Москомстройинвеста добавила, что строительство школы ведет инвестор - компания "ПИК". Она также отметила, что образовательное учреждение будет передано городу, соответствующий договор между Москомстройинвестом и застройщиком, который будет подписан в ближайшее время, уже одобрен. 

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