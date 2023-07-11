Фальков считает, что новый кампус сделает УрФУ более привлекательным для иностранцев

В рамках второго этапа планируется строительство трех учебных зданий общей площадью более 100 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Строящийся кампус Уральского федерального университета (УрФУ) сделает вуз еще более привлекательным для иностранных студентов. Такое мнение высказал во вторник глава Минобрнауки России Валерий Фальков на церемонии старта строительства второй очереди кампуса.

"Уральский федеральный университет сегодня является одним из самых больших вузов России, по количеству получаемых бюджетных мест он занимает первое место в целом в России. Безусловно, все, кто приезжает к нам из-за рубежа, ценят не только качественное образование, но и в комплекте хотели бы жить в комфортных условиях. Город сам по себе комфортный, интересный, привлекательный, появление общежитий на 8,5 тыс. мест, которые построены, сделают УрФУ еще более привлекательным для студентов из-за рубежа", - сказал Фальков, отвечая на вопрос о роли кампуса в продвижении вуза за рубежом.

Министр отметил, что вуз популярен не только у местных абитуриентов, значительная часть поступает из других регионов и из зарубежных стран.

На финальной стадии находится первая очередь кампуса - это комплекс общежитий, общественный и медицинский центр, спортивное ядро, которые в августе станут Деревней Международного фестиваля университетского спорта, а затем перейдут в распоряжение вуза. Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что второй этап предполагает строительство трех новых учебных зданий общей площадью более 100 тыс. кв. м.

Проект создания кампуса мирового уровня реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты".