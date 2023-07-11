Госдума разрешила сплошные санитарные рубки на байкальской природной территории

Кроме того, по 31 декабря 2025 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается перевод земель в иные категории земель лесного фонда в некоторых случаях

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, разрешающий сплошную санитарную рубку на Байкальской природной территории.

Законопроект был внесен в палату сенаторами в июне 2023 года.

По действующему закону "Об охране озера Байкал" в центральной экологической зоне запрещаются сплошные рубки. Авторы предлагают заменить этот запрет на запрет "заготовки древесины, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд". Таким образом, в случае принятия закона в центральной экологической зоне будут разрешены сплошные санитарные рубки.

В соответствии с текстом документа, по 31 декабря 2030 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории проведение сплошных рубок допускается в целях: строительства объектов систем коммунальной инфраструктуры, дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, возведения противопожарных разрывов, точек питания и бытового обслуживания посетителей.

Кроме того, по 31 декабря 2025 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается перевод земель в иные категории земель лесного фонда в случаях: перевода земель в земли особо охраняемых территорий и объектов при создании военных и гражданских захоронений, а также в земли населенных пунктов при планировании границ населенных пунктов в пределах фактически занятой ими территории по состоянию на 1 января 2018 года, сведения о которых внесены в ЕГРН.