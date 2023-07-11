Депутата Госдумы Первышова наградили орденом Мужества

Евгений Первышов с осени 2022 года проходит службу в зоне СВО

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Евгений Первышов ("Единая Россия"), проходящий службу в зоне спецоперации (СВО), награжден орденом Мужества. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Мой боевой товарищ, депутат Госдумы Евгений Первышов с осени прошлого года служит в зоне СВО. Уже не раз продлевал свой контракт. Сегодня его боевые заслуги отмечены орденом Мужества", - написал Турчак.

Секретарь генсовета единороссов рассказал, что Первышов пришел в подразделение аэроразведки БАРС "Каскад" добровольцем в октябре 2022 прошлого года и прошел путь от рядового до командира отряда. "Неоднократно выполнял задачи в обстановке, связанной с риском для жизни. Ребята и старшие командиры его уважают", - добавил он.

Турчак отметил, что Первышов является не первым депутатом-единороссом, кто стал кавалером ордена Мужества. "Ранее эту награду получили и другие наши парни - коллеги по фракции: Дмитрий Саблин, Сергей Сокол, Дмитрий Хубезов, Олег Голиков, Игорь Кастюкевич. Орденом Мужества награжден и руководитель центрального штаба "Молодой гвардии Единой России" Александр Амелин", - заключил он.

Первышову 47 лет, он избирался в Госдуму по одномандатному округу № 46 (Краснодарский край). Является первым зампредом комиссии Думы по обеспечению жилищных прав граждан.