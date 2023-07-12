Россия и КНР договорились о сотрудничестве в реализации медицинских проектов

Соглашение, в частности, определяет такую сферу взаимодействия, как подготовка кадров в областях акушерства, гинекологии, перинатологии, педиатрии, онкогинекологии и маммологии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих, генеральный секретарь и постоянный заместитель гендиректора Ассоциации негосударственных медицинских организаций Китая Хао Дэмин, предправления управляющей компании "Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития" Ван Фэн подписали протокол о намерениях. Документ, в частности, предусматривает сотрудничество стран в реализации медицинских проектов, сообщили во вторник журналистам в центре.

"В "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения РФ состоялось подписание протокола о намерениях в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве в сфере медицины между РФ и Китайской Народной Республикой. Документ предусматривает создание системы взаимодействия, продвижения и укрепления двустороннего сотрудничества между Россией и КНР в целях содействия реализации перспективных технологических, производственных и инвестиционных проектов в сфере медицины и здравоохранения", - говорится в сообщении.

Соглашение, в частности, определяет такую сферу взаимодействия, как подготовка кадров в областях акушерства, гинекологии, перинатологии, педиатрии, онкогинекологии и маммологии.

"Стороны также договорились создать механизм постоянных рабочих контактов по обеспечению сотрудничества и координации, организовать рабочую группу, отвечающую за связь и общение, регулярно проводить встречи и обсуждение по проектам, содействовать непрерывному углублению взаимодействия", - отметили в пресс-службе.

По словам Сухих, подписание соглашения - важный шаг в развитии и укреплении сотрудничества между государствами, инициируемого президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как уточнили в пресс-службе центра, соглашение о долгосрочном сотрудничестве России и Китая в области здравоохранения - этап реализации международной инициативы "Один пояс - один путь", целью которой является развитие взаимодействия для стабильного роста экономического и социального направлений.