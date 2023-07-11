В ГУ МВД Москвы опровергли слухи о сговоре следователя по делу Лерчек с адвокатом

В Telegram-канале Маsh ранее разместили информацию о том, что следователя по уголовному делу блогера заподозрили в сговоре с адвокатом потерпевшей стороны и нарушении нескольких процессуальных норм

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла информацию о якобы сговоре следователя по делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) с адвокатом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее во вторник в Telegram-канале Маsh была размещена информация о том, что следователя по уголовному делу блогера Лерчек заподозрили в сговоре с адвокатом потерпевшей стороны и нарушении нескольких процессуальных норм. В публикации утверждалось, что она отстранена от расследования, проводится служебная проверка.

"ГУ МВД России по городу Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время по указанному уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что в связи с большим объемом работы и наличием нескольких потерпевших уголовное дело из районного отдела полиции передано для расследования в следственную часть УВД по ВАО города Москвы. "Упомянутая в публикации следователь продолжает исполнять служебные обязанности", - отметили в пресс-службе.

В московской полиции обратились к представителям СМИ и блогосферы с просьбой воздержаться от распространения недостоверной информации и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу ведомства.

Ранее во вторник данную информацию опроверг адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы Валерии Чекалиной.