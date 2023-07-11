По словам главы региона Вячеслава Гладкова, под массированными обстрелами они вывозили жителей округа в безопасные места

ТАСС, 11 июля. В Белгородской области наградили бойцов Шебекинской территориальной самообороны за обеспечение безопасности и помощи населению при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня наградили отличившихся бойцов Шебекинской территориальной самообороны. Впервые провели такую большую встречу, чтобы подвести промежуточные итоги последних событий, которые у нас прошли в округе. Благодаря слаженным действиям наших ребят ни один человек в Шебекине не погиб, даже когда на округ упало больше 850 снарядов", - написал он.

Гладков уточнил, что под массированными обстрелами бойцы самообороны вывозили жителей округа в безопасные места, спасали людей из полуразрушенных домов. Кроме этого, они развозили воду, продукты и медикаменты для жителей, которые остались в городе.

"Вы действительно те герои, которые рискуя своей жизнью спасли десятки тысяч человек", - добавил губернатор.

В ближайшее время власти отметят лучших бойцов из других подразделений территориальной самообороны.