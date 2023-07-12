Алексея Малинина избрали президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей

Должность президента НАТ с момента ее основания занимал Эдуард Сагалаев

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный директор "ВЦИОМ Медиа" Алексей Малинин избран президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации в среду.

Должность президента НАТ с момента ее основания в 1995 году занимал Эдуард Сагалаев, который умер 13 мая.

"Национальная ассоциация телерадиовещателей сообщает, что внеочередной съезд НАТ избрал президентом ассоциации Малинина Алексея Весьмировича", - говорится в сообщении.

Согласно уставу ассоциации, ее президент избирается путем тайного голосования сроком на четыре года. Голосование членов НАТ проходило с 30 июня по 7 июля 2023 года. За Малинина проголосовало большинство - 72 из 79 членов ассоциации. "Для меня это большая честь и ответственность - продолжить дело Эдуарда Михайловича Сагалаева, основателя и бессменного руководителя НАТ", - привели в пресс-службе слова Малинина.

Исполнительный вице-президент - генеральный директор НАТ Александр Широких отметил большой опыт Малинина на госслужбе и в медиахолдингах. "Вместе мы сможем продолжить защищать интересы отрасли, а также запустим новые проекты, призванные в целом повысить уровень российского телевидения", - привели его слова в пресс-службе НАТ.

Об ассоциации и новом президенте

Алексей Малинин родился 4 июня 1960 года в Москве. С 1998 по 2000 год был заместителем гендиректора телекомпании НТВ. С 2000 года работал заместителем генерального директора ВГТРК. Также в разные годы возглавлял РТРС, занимал должность заместителя главы Минкомсвязи, работал советником генерального директора холдинга "Газпром-медиа" и был председателем совета директоров "НТВ-Плюс". В настоящее время - генеральный директор "ВЦИОМ Медиа", член Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК), член правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента, член Совета по премиям в области СМИ правительства России. В НАТ с 1995 года, в 2002 году Малинина избрали вице-президентом НАТ.

Национальная ассоциация телерадиовещателей - крупнейшее в России профессиональное некоммерческое объединение вещательных компаний. Организация создана 31 августа 1995 года. В состав НАТ входят федеральные медиахолдинги и телеканалы, тематические телеканалы, региональные телерадиокомпании.