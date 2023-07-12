Бритни Спирс выпустит мемуары

Книга поступит в продажу 24 октября

ТАСС, 12 июля. Американская певица Бритни Спирс планирует издать мемуары осенью текущего года. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Это грядет: моя история, на моих условиях. Наконец-то", - говорится в опубликованном во вторник видеоролике.

Книгу Спирс The Woman in Me ("Женщина во мне") подготовит к выпуску компания Gallery Books, подразделение издательства Simon & Schuster. Мемуары поступят в продажу 24 октября.