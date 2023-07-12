Бурматов: норма об обязательной передаче бездомных животных в приюты сохранится в законе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды доработал ко второму чтению законопроект, который наделяет регионы РФ правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными. Одобренные комитетом поправки предполагают, что бездомные животные и дальше будут размещаться в приютах, рассказал ТАСС первый замглавы комитета Владимир Бурматов в среду.

"Законопроект был очень серьезно усовершенствован, очень серьезно изменился - и изменился в лучшую сторону. В законе сохраняются приюты, гуманистическая концепция сохранена, а также сохраняются 17 и 18 статьи закона - ключевые для зоозащитников", - отметил Бурматов.

Речь идет о принятом в первом чтении законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Дмитрием Кобылкиным в апреле. Принятый в первом чтении законопроект предлагал внести поправки в закон об ответственном обращении с животными. Действующие нормы устанавливают единый порядок мероприятий при обращении с животными без владельцев. В том числе предусматривается отлов таких животных, размещение и содержание их в приютах, стерилизация, вакцинация и возврат неагрессивных животных в места их обитания. Законопроект предусматривал, что по решению высшего должностного лица субъекта РФ "порядок организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев может быть установлен законом субъекта РФ". Так, предполагалось, что в этом случае могут не применяться некоторые нормы статьи 18 закона, которые касаются отлова безнадзорных животных и их размещения в приютах.

По словам Бурматова, поправки ко второму чтению законопроекта сохраняют статью 18 закона "в первозданном виде". Таким образом, отлов безнадзорных животных и их размещение в приютах будут обязательными мерами при решении вопроса обращения с животными без владельцев.

"При рассмотрении законопроекта в первом чтении было очень много критики того, что авторы инициативы предполагали изъятия из 18 статьи, где описывается размещение бездомных животных в приютах. Мы сочли эту критику разумной и обоснованной и изъятия из 18 статьи убраны, она остается действовать в полном объеме. И в ней появится дополнительный пункт, что помимо этих мероприятий, регионы имеют право дополнительно реализовывать свои", - отметил Бурматов. Так, по его словам, регионы смогут, помимо приютов, создавать иные формы для обращения с безнадзорными животными, в том числе пункты временного содержания, если им это необходимо.

Резонанс и баланс

Бурматов подчеркнул, что инициатива вызвала широкий общественный резонанс - в рабочую группу Госдумы за время работы над законопроектом поступило порядка 25 тысяч предложений, которые учтены при доработке документа ко второму чтению. "Законопроект получился сбалансированный, мы не допустили радикализма ни в одну, ни в другую сторону. С моей точки зрения, удалось достичь баланса между тем, чтобы защитить животных от жестокого обращения, а людей - от нападений безнадзорных животных", - подчеркнул Бурматов.

Во втором чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект на сегодняшнем пленарном заседании.