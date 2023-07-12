В РПЦ считают клеветой обвинения в адрес Сербской церкви в контрабанде оружия

Зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук отметил, что представители KFOR не подтвердили эту информацию

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) считает обвинения от Великобритании в контрабанде оружия с использованием автомобилей скорой помощи и Сербской православной церкви (СПЦ) в Косово клеветой. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

"Это откровенный вброс и клевета явная. Симптоматично, что представители KFOR (Сотрудники Международных сил безопасности под эгидой НАТО - прим. ТАСС) не подтвердили эту информацию, по сути, опровергли ее. И сама Сербская церковь очень энергично опровергла это заявление", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кернс заявила во время дебатов в парламенте Великобритании со ссылкой на представителей миссии Сил НАТО для Косова о том, что населенные сербами районы Косова незаконно снабжаются оружием с использованием автомобилей скорой помощи и объектов СПЦ. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич призвал Великобританию провести проверку и предоставить развернутый ответ в связи с этим заявлением.