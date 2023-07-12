В Приморье состоится первый фестиваль, посвященный тиграм и леопардам

Основной идеей стало уникальное добрососедство двух редких кошек

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Первый фестиваль "День больших кошек", посвященный амурскому тигру и дальневосточному леопарду, состоится у национального парка "Земля леопарда". Об этом сообщила пресс-служба особо охраняемой территории.

"Творческий фестиваль "День больших кошек", посвященный двум соседствующим в Приморье редким животным - амурскому тигру и дальневосточному леопарду, впервые состоится у национального парка "Земля леопарда" в селе Барабаш Приморского края 29 июля 2023 года. Мероприятие приурочено к Международному дню тигра и состоится при поддержке автономной некоммерческий организации "Центр "Амурский тигр" и АНО "Дальневосточные леопарды", - говорится в сообщении.

Международный день тигра - праздник, установленный на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров, в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Праздник отмечается 29 июля и информирует о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. В Приморье с начала 2000-х годов каждый сентябрь проводится День тигра на Дальнем Востоке, во время которого в центре Владивостока проходит масштабное костюмированное шествие и концерт. Теперь нацпарк "Земля леопарда" будет отмечать Международный день тигра 29 июля как праздник сразу двух больших кошек, живущих в регионе.

Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье - единственная федеральная особо охраняемая природная территория, на которой в большом количестве живут сразу две редкие большие кошки - амурский тигр и дальневосточный леопард. Благодаря качественной охране территории и подкормке копытных эти хищники вполне мирно соседствуют, не вступая в конфликты. Часто тигры и леопарды ходят одними тропами и появляются перед фотоловушками нацпарка через небольшие промежутки времени. Основной идеей фестиваля стало уникальное добрососедство двух редких кошек.

Фестиваль начнется у визит-центра "Земли леопарда" в селе Барабаш, одним из центральных мероприятий праздника станет художественная выставка - под открытым небом будут представлены картины с изображением тигров и леопардов. В селе также состоятся концерт, творческие мастер-классы, познавательные игры для детей, конкурсы, дегустация продукции приморских производителей и ярмарка от местных ремесленников.

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. В России существует единственная популяция дальневосточного леопарда, ареал которой находится на юго-западе Приморья в основном в границах национального парка "Земля леопарда". Численность около 125 особей. Вид занесен в Красную книгу РФ и включен в перечень 13 приоритетных видов животных нацпроекта "Экология".