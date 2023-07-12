В Москве ожидаются облачная погода и до 18 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 18 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается 16-18 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 10 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 15 - плюс 20 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.