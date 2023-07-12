В РПЦ назвали сожжение Корана в Швеции попыткой разрушить межрелигиозное согласие

По словам зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игоря Якимчука, подобные акции направлены на то, чтобы конфликты религиозного характера стали глобальными

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Акция по сожжению Корана в Швеции является попыткой определенных сил разрушить межрелигиозное согласие во всем мире. Такое мнение в среду ТАСС выразил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

"Очевидно, что есть силы, которые таким способом пытаются разрушить межрелигиозное согласие не только в Швеции, но и во всем мире. Чтобы конфликты, которые имеют сейчас региональный характер, стали глобальными. Дальше нужно думать, в чьих это может быть интересах", - сказал собеседник агентства.

В конце прошлой недели более 3 тыс. человек собрались на демонстрацию против сожжения Корана на центральной площади перед статуей короля Карла Х Густава в городе Мальмё на юге Швеции. По данным газеты Sydsvenskan, манифестация под лозунгом "С Кораном против исламофобии" была организована несколькими местными мусульманскими организациями. Участникам раздали 500 копий Корана, и они провели общую молитву.

На аналогичную демонстрацию под лозунгом "Хватит жечь наш Коран" на площади Медборъяплатсен в Стокгольме в воскресенье, по оценке полиции, пришли 4 тыс. человек. Акция прошла там, где 28 июня иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В тот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Позднее шведская полиция получила еще три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге манифестаций с сожжением религиозных книг, в том числе - о предании 15 июля огню Торы и Библии перед посольством Израиля.