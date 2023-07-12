Исторический въезд в Екатеринбург восстановят к празднованию 300-летия города

Как сообщили в администрации города, на восстановление направят 8,2 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Гранитные обелиски бывшей Московской заставы, которые в 1824 году обозначали границу и въезд в город, восстановят в Екатеринбурге к середине августа 2023 года к 300-летнему юбилею. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Завершение работ по восстановлению обелисков "Московская застава" в Екатеринбурге запланированы до 15 августа", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Как уточнили в администрации города, затраты на работы составят 8,2 млн рублей. Также в городе восстановят парную композицию бюстов Петра I и Екатерины I в историческом сквере к средине августа. На эти цели затрачено почти 20 млн рублей.

Ранее в администрации города сообщали, что обелиски будут выстроены в уменьшенном масштабе. В их основании будут установлены четыре фигурные чугунные сферы, которые станут визуальной связкой с литой скульптурой орла в навершии. Сами столбы будут выполнены из трех пород гранита.

Основные праздничные мероприятия к 300-летию Екатеринбурга пройдут в августе 2023 года. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.