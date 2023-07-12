В РПЦ подтвердили намеченное архиерейское совещание в Москве

Зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук отметил, что повестку не обнародуют до совещания

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Архиерейское совещание в Москве, намеченное ранее на 19 июля, состоится, подтвердил в среду ТАСС заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

"Безусловно, состоится", - ответил он на соответствующий вопрос. Якимчук затруднился ответить, архиереи каких стран будут принимать участие в совещании, поскольку "еще не закончился процесс приема заявок". Он также отметил, что повестка до совещания не обнародуется.

Ранее Синод РПЦ принял решение назначить на 19 июля 2023 года архиерейское совещание иерархов из России и других стран, которые смогут прибыть в РФ. При этом синод не назначил даты проведения Архиерейского собора, постановив вернуться к этому вопросу позже из-за международной обстановки. До этого Архиерейский собор состоялся в 2017 году, затем его проведение несколько раз откладывалось, в том числе по причине пандемии.

Архиерейские совещания - нерегулярный церковный орган, предыдущее подобное собрание прошло в 2015 году в Москве.