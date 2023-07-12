Собянин сообщил, что московские школьники победили на конкурсе "Молодые дарования России"

В частности, Федор Орлов и Глеб Семенов одержали победу в номинации "Фортепиано, орган"

МОСКВА. 12 июля. /ТАСС/. Пятеро учеников московских школ искусств победили на конкурсе "Молодые дарования России". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.

В номинации "Фортепиано, орган" победителями стали Федор Орлов и Глеб Семенов, в номинации "Оркестровые струнные инструменты" победу одержали Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко, а в номинации "Театральное искусство, цирковое искусство" первое место заняла Татьяна Фоменко. Москвичи также взяли еще 22 призовых места, сообщил мэр столицы.

Как отметил Собянин, на общероссийском конкурсе большая конкуренция, и на нем показывают свое мастерство лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений.

"Поздравляю ребят с высокими оценками их таланта! Пусть это будет началом большого творческого пути. <…> Спасибо педагогам, наставникам, которые вкладывают в каждого ученика частичку души. Это и дает такие замечательные результаты", - поздравил учеников и педагогов мэр.