Комитет Думы не поддержал семь законопроектов, предлагающих эвтаназию бездомных животных

Комитет также рекомендовал палате принять во втором чтении доработанный законопроект, который наделяет регионы правом принимать решение о порядке обращения с безнадзорными животными

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате отклонить семь законопроектов, которые в том или ином виде предлагали ввести эвтаназию безнадзорных животных. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы комитета Владимир Бурматов в среду.

"Мы приняли единогласное решение рекомендовать на отклонение сразу семь законопроектов, которые так или иначе предлагают прописать в отношении бездомных животных эвтаназию, умерщвление, гуманное усыпление - любые эти конструкции. Это принципиальная позиция комитета", - подчеркнул Бурматов.

Одновременно с этим комитет также рекомендовал палате принять во втором чтении доработанный законопроект, который наделяет регионы правом принимать решение о порядке обращения с безнадзорными животными. Как отмечал ранее Бурматов, ко второму чтению комитет доработал инициативу, полностью сохранив в ней нормы об обязательном размещении бездомных животных в приютах.

"Самое главное, почему мы одновременно с рекомендацией принять во втором чтении этот проект отклоняем еще семь законопроектов, предполагающих эвтаназию, - мы не пошли на поводу у тех, кто предлагал прописать эту эвтаназию в федеральном законе. То есть эвтаназии безнадзорных животных в федеральном законе нет и не будет", - подчеркнул Бурматов.

Он также отметил, что депутаты комитета планируют вынести все семь законопроектов, рекомендованных на отклонение, на заседание Совета Думы. "Видимо, в весеннюю сессию все эти законопроекты будут отклонены и палатой", - добавил Бурматов.