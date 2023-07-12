На Байкале отправился в первый рейс теплоход по межрегиональному маршруту

Экскурсия рассчитана на один день

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Теплоход "Баргузин-3" в среду отправился в первый рейс по межрегиональному водному туристическому маршруту по озеру Байкал, связавшему Иркутскую область и Республику Бурятия. Об этом сообщили ТАСС в Восточно-Сибирском речном пароходстве (ВСРП), открывшем маршрут.

"Теплоход ушел в рейс, на борту 24 человека", - сказали в пароходстве.

Туристы отправились из Иркутска, на теплоходе они пересекут Байкал с запада на восток и прибудут в поселок Танхой в Республике Бурятия, где пройдут по экологической тропе, посетят визит-центр. Экскурсия рассчитана на один день. Вечером туристы прибудут в Иркутск.

В ФГБУ "Байкальский государственный заповедник" ТАСС ранее сообщали, что в ходе экскурсии туристам, в частности, расскажут о работе Байкальской переправы, которая в начале XX века была частью Транссибирской магистрали. Им расскажут и покажут, как был устроен один из крупнейших транспортных портов в России и как в 1905 году железная дорога была проложена прямо по льду Байкала, а через озеро перевозили миноносцы и подводные лодки. Рядом с визит-центром в поселке Танхой гости смогут увидеть живущих там соболей Тучку и Грома.

Организатором маршрута является ВСРП - крупнейшее на Байкале судоходное предприятие. Всего летом 2023 года состоится три рейса по межрегиональному маршруту. Ранее ВСРП выполняло пассажирские перевозки по экскурсионным маршрутам на Байкале только в границах Иркутской области: в музей под открытом небом "Тальцы", на остров Ольхон, в поселок Большие Коты, в бухту Песчаную, вдоль исторической Кругобайкальской железной дороги.