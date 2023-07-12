Вылет рейса из Кемерова в Москву задержали более чем на шесть часов

В пресс-службе аэродрома сообщили, что задержка произошла по техническим причинам

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Авиарейс Кемерово - Москва задерживается более чем на шесть часов по техническим причинам. В аэропорту ждут прибытия специалиста для обследования самолета, сообщили ТАСС в пресс-службе аэродрома в среду.

"Рейс задерживается по техническим причинам, мы ждем техника из Новосибирска, который прилетает в 13:05 (09:05 мск). Затем будет дано техническое заключение и будет приниматься решение о вылете или отмене рейса", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в среду других рейсов в Москву нет, ближайший запланирован на утро четверга. Также в Москву можно вылететь с пересадкой из Новосибирска, однако окончательное решение о вылете или переносе рейса будет приниматься после 10:00 мск, добавили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло, рейс в Москву должен был вылететь в 07:35 (03:35 мск). На данный момент расчетное время вылета указано 14:00 (10:00 мск).