12 июля, 05:47

Собянин: благоустройство превратило "пустынные" набережные острова Балчуг в модное место

Александр Щербак/ ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ ТАСС

Мэр в своем посте представил фотографии Раушской, Космодамианской, Софийской и других благоустроенных объектов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Благоустройство превратило "пустынные" набережные острова Балчуг в центре Москвы в модное место, отметил в среду мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Без всякого преувеличения, благоустройство вдохнуло в них новую жизнь. Балчуг стал тем, чем он и должен быть - интересным и модным местом", - написал мэр.

Собянин напомнил, что несколько лет назад набережные острова выглядели "неуютно и пустынно", несмотря на то, что Балчуг находится в самом центре Москвы.

Мэр в своем посте представил фотографии Раушской, Космодамианской, Софийской, Садовнической и Болотной набережных, а также Репинского сквера, на которых были проведены работы по благоустройству. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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