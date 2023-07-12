Москвичи внесли в "Дневник здоровья" более 245 млн записей со времени его создания

Специалисты могут учитывать эти данные при оказании медицинской помощи и оперативно реагировать на состояние здоровья пациентов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Свыше 245 млн записей оставили жители Москвы в разделе "Дневник здоровья" электронной медицинской карты за более чем три года его существования. Чаще всего горожане вносят информацию о пульсе, уровне кислорода в крови и артериальном давлении, сообщается в среду на сайте мэра столицы.

"Электронная медкарта сегодня - больше чем просто сервис, в котором аккумулируются различные данные пациента из медицинских организаций. Благодаря широкому функционалу она стала полезным инструментом для москвичей, которые хотят следить за своим здоровьем в удобном и доступном формате. Большой популярностью у горожан пользуется, в частности, "Дневник здоровья". За более чем три года, что существует раздел, москвичи внесли в него свыше 245 млн записей о состоянии своего здоровья", - привели в сообщении слова замруководителя департамента здравоохранения столицы Ильи Тырова.

"Помимо того, что эти данные собраны в единой цифровой среде и служат средством самоконтроля, они также доступны лечащим врачам. Специалисты могут учитывать их при оказании медицинской помощи и оперативно реагировать на состояние здоровья пациентов", - добавил Тыров.

В материале поясняется, что информация о показателях будет доступна врачу только в случае, если пациент самостоятельно откроет ему доступ к этим данным в настройках "Дневника здоровья" электронной медкарты. Москвичи могут добавлять в "Дневник здоровья" информацию о пульсе, росте, весе, артериальном давлении, уровне кислорода и сахара в крови и другую. Недавно у жителей города появилась возможность вносить два новых показателя: ритмичность пульса и приступы стенокардии. В веб-версии сервиса динамика всех показателей, за исключением приступов стенокардии, отображается на графиках. Например, график пульса, где отмечается его ритмичность, позволяет отслеживать нарушения сердечного ритма.