Москвичи смогут выбрать лучшие работы фотоконкурса "Планета Москва"

Профессиональные фотографы и любители прислали более 1,7 тыс. фотографий, 134 из них попали в шорт-лист

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жителей столицы приглашают принять участие в определении лучших работ фотоконкурса "Планета Москва", голосование проходит на страницах в социальных сетях Департамента градостроительной политики столицы. Об этом сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"Горожан приглашают определить лучшие работы участников фотоконкурса "Планета Москва". Голосование проходит на страницах столичного Департамента градостроительной политики в социальных сетях. Победителями в номинации "Народный выбор" станут снимки, набравшие наибольшее количество лайков", - говорится в сообщении.

В тексте поясняется, что эксперты Союза журналистов России завершили отбор работ для финального списка десятого фотоконкурса "Планета Москва". Профессиональные фотографы и любители прислали более 1,7 тыс. фотографий, 134 из них попали в шорт-лист.

"Растущая динамика количества участников и качество работ фотографов вселяет уверенность, что десятилетие - это только начало и впереди нас ждет еще не один юбилей!" - привели в тексте слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Отмечается, что жюри конкурса выберет победителей среди 80 финалистов. Выставка работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса пройдут на площадке Московского урбанистического форума.