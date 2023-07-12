Генпрокурор РФ в ходе визита в Пекин подпишет соглашение о сотрудничестве в правовой сфере

Также у Игоря Краснова запланирована рабочая встреча с руководителем Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Пекин, где планируются встречи с руководителями ведомств, а также подписание нового соглашения о сотрудничестве с китайскими коллегами.

В среду у Краснова запланирована рабочая встреча с руководителем Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном. Руководители надзорных ведомств намерены подписать новое соглашение о сотрудничестве в правовой сфере между двумя странами. Кроме того, в ходе визита Краснова запланированы встречи с несколькими руководителями министерств и ЦК Компартии Китая.