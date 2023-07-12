В Москве поступили в продажу посвященные проекту "Активный гражданин" билеты "Единый"

Приобрести билеты можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линиях метро

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Тематические билеты "Единый", посвященные 9-летию проекта "Активный гражданин", поступили в продажу в кассы и автоматы на всех линиях метро Москвы. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

"Целых 9 лет благодаря "Активному гражданину" москвичи решают, как будет выглядеть их любимый город. К этой красивой дате мы выпустили тематические билеты "Единый" на 1 и 2 поездки", - говорится в сообщении.

Как отметили в публикации со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова, приобрести билеты можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линиях метро Москвы. Тираж составляет 200 тыс. экземпляров.