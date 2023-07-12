В Москве на фестивале "Вкусы России" научат готовить долму, хычины и кюкю

Гости также научатся делать куриные бедрышки с оригинальным соусом, калининградский суп флек с говядиной и рыбу на ольховой щепе со свежими овощами

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы на площадках фестиваля "Вкусы России" смогут научиться готовить блюда народов, проживающих в разных уголках страны. Посетители узнают рецепт бурятских пирожков хушур и крымской долмы, об этом в среду сообщается на сайте мэра столицы.

"На фестивале "Вкусы России" гостей научат готовить блюда на офире - дровяном гриле и в традиционной печи. На улицах Ключевой, Святоозерской и Теплый Стан 14 июля в 13:00 все желающие узнают, как испечь лепешку хычин с сыром и зеленью по рецепту хозяек из Кабардино-Балкарии. 15 и 16 июля в 13:00 здесь будут готовить бурятские пирожки хушур из тонкого теста с рубленой говядиной, а в 15:00 - долму по крымскому рецепту", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что блюда также будут готовить на улицах Перерве, Сухонской и Городецкой, в проезде Серебрякова, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на площади Славы. В рамках фестиваля сделают говяжьи ребрышки в ягодной глазури, уху из жареных карасей, а также расскажут секреты приготовления кавказской яичницы кюкю.

Кроме того, на офирах будут готовить на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Матвеевской, Митинской, Профсоюзной, на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, а также в скверах у Гольяновского пруда и станции метро "Некрасовка". Здесь гости научатся делать куриные бедрышки с оригинальным соусом, а также калининградский суп флек с говядиной и рыбу на ольховой щепе со свежими овощами.

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" продлится до 16 июля. На фестивале представлено более 330 брендов продуктов из разных регионов страны.