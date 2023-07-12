12 июля, 06:39

В "Фобосе" сообщили, что 13 июля станет самым холодным днем в Москве за месяц

По данным центра погоды, ожидается плюс 15-17 градусов тепла в столице и 13-18 в области, будет облачно и местами кратковременный дождь

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 14-16 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, это будет самый холодный день в июле, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Температурное дно нас ждет завтра. Самый-самый холодный день. <...> Завтра в Москве ожидается 14-16 градусов", - сказал он.

По его словам, температурный фон в столице сейчас соответствует началу сентября - на 7-9 градусов холоднее климатической нормы для середины лета. В среду, по данным "Фобоса", ожидается плюс 15-17 градусов тепла в Москве и 13-18 в области, будет облачно и местами кратковременный дождь. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм ртутного столба.

Ранее Тишковец сообщал, что 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет. 

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