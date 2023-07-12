Прихожанам УПЦ пришлось молиться за оградой захваченного ПЦУ собора в Белой Церкви

В Украинской православной церкви сообщили, что утром 11 июля представители полиции и сторонники ПЦУ не пустили священнослужителей и верующих Белоцерковской епархии УПЦ на территорию собора

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) был вынужден совершить богослужение за оградой захваченного раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви. Об этом УПЦ сообщила в Telegram-канале.

10 июля рейдеры из ПЦУ захватили Преображенский кафедральный собор в Белой Церкви. Верующих УПЦ в тот день даже не пустили в укрытие, расположенное в подвале храма, во время воздушной тревоги.

Как отмечают в УПЦ, утром 11 июля представители полиции и сторонники ПЦУ не пустили священнослужителей и верующих Белоцерковской епархии УПЦ на территорию собора. "Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин совершил богослужение перед Спасо-Преображенским кафедральным собором за оградой", - говорится в сообщении.

Борьбу за Преображенский собор представители раскольнической церкви вели несколько месяцев. В апреле они начали сбор подписей за передачу храма в собственность ПЦУ. 29 июня 2023 года депутаты горсовета проголосовали за передачу храма в бесплатное пользование раскольнической церкви. Однако после этого прихожанам УПЦ неоднократно удавалось отстоять храм от рейдерского захвата.

Рано утром 10 июля рейдеры из ПЦУ прорвались на территорию Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви и в присутствии полиции начали взламывать двери храма. Как сообщал Союз православных журналистов, они заблокировали ворота, не пропуская прихожан, а к тем, кто пытался прорваться, применяли силу и баллончики с перцовым газом. Захват возглавлял священник ПЦУ Николай Гопайнич.